Обнародованы характеристики украинской версии винтовки M-16

Украина переходит на стандарты НАТО, и уже сейчас имеет совместную бригаду с двумя странами альянса. Поэтому было принято решение о выпуске украинского варианта штурмовых винтовок M16, сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

"Штурмовая винтовка M16, которая будет производиться в Украине на предприятиях ГК Укроборонпром в кооперации с американской компанией Aeroscraft, является сверхсовременным оружием, которая соединила в себе многолетний опыт производства и использования в боевых условиях", – говорится в сообщении.

Украинская версия M16 получила название WAC-47. Это модульная винтовка под различные калибры (5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 NАТО) и боеприпасы (мощный патрон с дозвуковой пулей .458 SOCOM или 6.8 SPCII с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами). Можно будет устанавливать разные по длине стволы (10,5”, 11,5”, 14,5”, 18” или 24”).

Укроборонпром планирует передать первую партию украинских M16 в армейские части. Отзывы бойцов позволят внести необходимые изменения перед началом массового производства.

Подчеркивается, что оружие будет производиться в Украине на основе лицензий от правительства США. Первое разрешение – для испытаний и оценки – было получено в декабре 2016 года.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале января стало известно, что в Украине будут производить американскую автоматическую винтовку М-16.

Напомним, в октябре украино-британская компания Stiletto Systems Ltd рассекретила технические характеристики своей новейшей снайперской винтовки STL-016, которая в интернете получила прозвище Армата-киллер.

Источник: korrespondent.net