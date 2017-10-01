Госкино запретило российско-украинский сериал

Государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине телевизионный сериал "Отель Элеон".
"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования т/сериала "Отель", – сообщается на сайте Госкино.
Также отмечается, что решение было принято на основании положений закона Украины о кинематографии.
Согласно информации на профильных киносайтах, телесериал "Отель Элеон" режиссеров Антона Федотова и Антона Маслова является совместным продуктом Росси и Украины. Его премьера в России состоялась в ноябре 2016 года. Одну из ролей в нем исполнила украинская телеведущая Ольга Фреймут.
Как сообщал Корреспондент.net, в Украине выросло число показов запрещенных российских фильмов – до 93 раз. Большего всего запрещенных фильмов и сериалов зафиксировано в эфире телеканала Украина – 42, второе место занял телеканал Интер – 18.
В Украине запретили еще семь российских сериалов
Источник: korrespondent.net
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