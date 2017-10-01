В Донецке подпольно спели "Щедрик"

Жители Донецка растрогали сеть исполнением рождественской украинской песни "Щедрик". Однако исполняли ее не в публичном месте подконтрольного ДНР города, а в обычной квартире.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Денис Казанский. "Вы не поверите, но мы все из Донецка", - отметил он.

В ролике видно двух женщин, которые щедруют на украинском, а также мать и сына (хозяева квартиры), которые им подпевают.



Стоит отметить, что в последние месяцы по Украине, России, Молдове, Казахстане прокатился песенный флешмоб, в ходе которого люди публично исполняли знаменитые советские песни.

При этом в Украине разогнали флешмоб в Горишних Плавнях, поскольку гражданам не понравился слишком "коммунистический" репертуар. А в Днепре во время флешмоба пели только украинские песни.

Источник: korrespondent.net