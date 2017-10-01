Суд продлил на три месяца арест Улюкаева

Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 15 апреля домашний арест экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 млн долларов, передает Интерфакс.
"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля", – огласила постановление судья Елена Ленская.
Кроме того, Ленская не разрешила Улюкаеву прогулки, посещение медицинских учреждений, и визиты няни к ребенку подсудимого, о чем он просил ранее.
Судья подчеркнула, что Улюкаев обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Также против прогулок экс-министра выступил следователь Роман Нестеров.
"Это позволит Улюкаеву бесконтрольно встречаться с любыми лицами, в том числе, и свидетелями. Кроме того, он может покинуть пределы РФ даже без загранпаспорта", – сказал он.
Как сообщал Корреспондент.net, Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую Роснефти приобрести государственный пакет акций компании Башнефть.
Позже сообщалось, что в деле Улюкаева могут появиться новые фигуранты.
Ранее суд арестовал 10 земельных участков Улюкаева. У его жены осталось еще пять участков в Крыму и жилой дом.
Источник: korrespondent.net
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