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10. 01. 2017

Нью-Гэмпшир может ввести собственные санкции против РФ

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему". Так, сенатор от этого штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу русской водки, сообщает Радио Свобода.

В Нью-Гэмпшире реализация алкоголя регулируется властями штата.

Вудберн заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак во время выборов американского президента.

Источник: korrespondent.net

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