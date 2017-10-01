Нью-Гэмпшир может ввести собственные санкции против РФ

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему". Так, сенатор от этого штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу русской водки, сообщает Радио Свобода.
В Нью-Гэмпшире реализация алкоголя регулируется властями штата.
Вудберн заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.
Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак во время выборов американского президента.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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