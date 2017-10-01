На Светлодарской дуге военные заняли новые позиции - волонтер

Днепровский волонтер Юрий Мысягин сообщил об отвоеванных позициях на Светлодарской дуге.

"Кратко и без подробностей. На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и самое главное - все сделали тихо", - пишет волонтер в Facebook.

"Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши - и крепко наши. Уже и опорники на них стоят. Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет. Работаем", - добавил Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 46 раз, ранены пятеро бойцов.

Сутки АТО: ранены двое военных

Источник: korrespondent.net