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10. 01. 2017

На Светлодарской дуге военные заняли новые позиции - волонтер

 
Днепровский волонтер Юрий Мысягин сообщил об отвоеванных позициях на Светлодарской дуге.
 
"Кратко и без подробностей. На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и самое главное - все сделали тихо", - пишет волонтер в Facebook.
 
"Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши - и крепко наши. Уже и опорники на них стоят. Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет. Работаем", - добавил Мысягин.
 
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 46 раз, ранены пятеро бойцов.
 
Сутки АТО: ранены двое военных

Источник: korrespondent.net

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