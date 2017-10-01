Страна без лекарств. Конфликт в Минздраве

Во время праздников в социальных сетях разгорелся скандал вокруг министерства здравоохранения.

Знаменитый украинский кардиохирург Борис Тодуров обвинил минздрав в провале жизненно важных лекарств.

Чиновники обвинения отрицают, а самого хирурга в соцсетях уже обвиняют в коррупции.

После жалобы исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Тодурова даже заблокировали в Facebook.

Корреспондент.net разбирался в новом скандале вокруг Минздрава.

Позиция Тодурова

По словам кардиохирурга, программа по сердечно-сосудистым заболеваниям на 2016 год предусматривала закупку на 364 миллиона гривен расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней, но минздрав не провел эту закупку.

“Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде), ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе, и уголовную) за халатное отношение к своим обязанностям?”, - написал Тодуров.

Поего мнению, министерство создает видимость работы, пытаясь лечить онкологию профилактикой, а замминистра Александр Линчевский и вовсе заблокировал работу Института сердца, где работает кардиохирург, отказывая институту в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях.

Ответ Минздрава

В ведомстве привели данные статистики, что от сердечно-сосудистых заболеваний только в 2015 году, еще до вступления Супрун в должность, умерли 420 000 человек.

"Причины столь высокой смертности связаны с неправильным образом жизни, избыточным весом и поздним выявлением различных болезней. Одна из важнейших причин такого положения вещей - несовершенство первичного звена в Украине. При лечении причины болезни уровень смертности можно значительно снизить. Но для этого нужно финансировать не какой-то конкретный центр высокоспециализированной помощи, а, прежде всего, систему первичной медицинской помощи", - говорится в ответе Минздрава.

Что же касается закупок лекарств, то в Минздраве говорят, что они впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерством.

"Это делается именно для того, чтобы Вы получали медицинские средства лучшего качества, в достаточном количестве и по честным ценам. 12 декабря 2016 был подписан окончательный договор с одной из международных организаций, ответственного за закупки по данному направлению на сумму 357 200 000 гривен. Уже 28 декабря был объявлен первый тендер", - заявляют в ведомстве.

У Супрун говорят, что кампания против нее развязана коррупционерами, которым новая команда министерства не дает наживаться на поставках лекарств.

Конфликт из-за закупок

Кардиохирург прямо выступил против процедуры госзакупок лекарств через международную организацию Crown agents. "Скажите, вы у нас, у налогоплательщиков спросили - мы хотим таких закупок?.. Мы готовы платить частной компании, которую вы называете международной организацией, 7% за логистику и получать еще НДС 20%, который не сняли, как обещали, а потом еще и получить по стопроцентной предоплате все это через год?" - возмутился Тодуров.

В пресс-службе Crown Agents объяснили, что компания сотрудничает с правительствами стран, другими организациями и компаниями по нескольким направлениям здравоохранения, в том числе - поставкам лекарств. Все 100% акций Crown Agents принадлежит неприбыльному фонду Crown Agents Foundations. В компании подчеркнули: именно благодаря работе международных организаций, которые осуществляли закупки на средства госбюджета 2015 года, впервые 40% участников тендеров составили украинские производители.

Что касается проблем со снятием НДС за импорт лекарств, то она касалась лишь одного дистрибьютора и была решена. В Crown Agents также заверили, что сумма в 7% за логистику, как утверждает Тодуров, преувеличена: услуги компании в 2015-м обошлись в 5,5% от стоимости закупок, в 2016-м - в 5%.

Обвинения Тодурова в коррупции

Самого Тодурова обвинили в закупках лекарств по завышенным ценам.

Адвокат, которая сопровождала интересы Минздрава в отборе госсекретаря Евгения Закревская уверяет, что "Институт сердца" закупал лекарства по ценам, превышающим представленные в Интернет-аптеках на 50%.

Тодуров на это ответил, что соответствующая цена на лекарства была установлена Минздравом.

Источник: korrespondent.net