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10. 01. 2017

У Трампа допустили отмену части санкций против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть отмену некоторых санкций, введеных Бараком Обамой за вмешательство России в американские президентские выборы через хакерские атаки.

Об этом заявила одна из советников Трампа Келлиэнн Конвей в интервью USA Today.

В прошлом месяце США расширили санкции против России. Администрация Обамы также приняла решение о выдворении 35 дипломатов РФ. Эти шаги объяснялись кибератаками Москвы.

Советник Трампа также поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований в отношении отчетов о российских кибератах в избирательную кампанию.

"Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными к тому, что произошло, на основании того, что мы знаем", – сказала Конвей.

Она отметила, что меры, предпринятые Обамой, в том числе изгнание 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он приказал сделать после сообщения о кибератаках со стороны Китая и Северной Кореи.

Советник избранного президента США объяснила эту разницу политическими соображениями. Конвей высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать двухпартийную, независимую комиссию по расследованию обвинений в адрес России.
 
"Дело в том, что демократы стали суперзаинтересованными в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали", – отметила Конвей.
Отметим, на днях Трамп признал возможность российских кибератак на американские компьютерные системы, однако заявил, что они не повлияли на результаты выборов в стране,

Источник: korrespondent.net

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