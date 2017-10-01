У Трампа допустили отмену части санкций против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть отмену некоторых санкций, введеных Бараком Обамой за вмешательство России в американские президентские выборы через хакерские атаки.

Об этом заявила одна из советников Трампа Келлиэнн Конвей в интервью USA Today.

В прошлом месяце США расширили санкции против России. Администрация Обамы также приняла решение о выдворении 35 дипломатов РФ. Эти шаги объяснялись кибератаками Москвы.

Советник Трампа также поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований в отношении отчетов о российских кибератах в избирательную кампанию.

"Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными к тому, что произошло, на основании того, что мы знаем", – сказала Конвей.

Она отметила, что меры, предпринятые Обамой, в том числе изгнание 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он приказал сделать после сообщения о кибератаках со стороны Китая и Северной Кореи.

Советник избранного президента США объяснила эту разницу политическими соображениями. Конвей высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать двухпартийную, независимую комиссию по расследованию обвинений в адрес России.