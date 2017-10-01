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10. 01. 2017

Лондон призвал США перестать демонизировать Россию

США и Великобритания должны перестать демонизировать Россию и придерживаться стратегии "вовлечения и бдительности", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол", - приводит слова главы британского МИД агентство Sputnik.

Ранее сегодня Россия обвинила США в новых попытках нанести урон отношениям.

Также отметим, что недавно Британия раскритиковала США за слова об Израиле.

Источник: korrespondent.net

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