Продвижение НАТО на восток. Реализация и планы

США продолжают принимать меры по усилению сил НАТО в Восточной Европе. Так, на этих выходных в Германию прибыли американские танки, самоходные гаубицы и другие военные машины в таком количестве, которого еще не было со времен окончания холодной войны.

Еще в прошлом году было известно, что первая американская бронетанковая бригада с полным вооружением прибудет в Европу в январе 2017 года. Четыре с половиной тысячи солдат и бронетехника отправятся в Польшу, часть - в страны Балтии, а остальные подразделения разместятся в Румынии и Болгарии.

Кроме того, США развенули в Румынии систему ПРО и перебросила истребители F-22 на побережье Черного моря. Все это делается в рамкаха защиты от России.

В ответ Россия занимается трансформацией своих вооруженных сил, усиливает рубежи танковыми дивизиями и ракетными комплексами, о чем раньше подробно писалось.

Корреспондент.net решил разобраться как НАТО продвигается на восток и что еще в Европе планирует сделать альянс в ближайшее время.

Сколько войск и где

Американские солдаты в Польше/ EPA

На данном этапе НАТО размещает лишь силы быстрого реагирования Острие копья до пяти тысяч человек. При этом батальоны будут находиться в системе ротации, а не на постоянной основе.

Альянс также пытается сфомировать силы быстрого реагирования, которые будут насчитывать около 300 тысяч человек. Речь идет об использование национальных сил, которые можно быстро мобилизовать при необходимости.

К формированию батальонов НАТО в Восточной Европе присоединились 16 стран-членов альянса.

Войска Албании, Италии, Польши и Словении присоединятся к батальону в Латвии, который ранее согласилась возглавить Канада.

Военные из Бельгии, Хорватии, Франции, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии присоединятся к батальону под командованием Германии в Литве.

Дания и Франция присоединятся к батальону в Эстонии, который возглавляет Великобритания, а войска самой Великобритании и Румынии войдут в батальон под предводительством США в Польше.

Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США согласились разместить свои войска в Черном море, чтобы укрепить там присутствие НАТО.

В Германию уже перебросили технику, которая потом направится в Восточную Европу. Также в ФРГ прибудут 3,5 тысячи американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона - по одному в каждой из стран - общей численностью четыре тысячи человек.

Великобритания, к тому же, планирует в этом году продолжить развертывание самолетов, танков, а также около четырех тысяч солдат из элитных подразделений на территории Восточной Европы.

Германия, помимо нескольких сотен солдат, разместит в Литве еще и свои основные боевые танки Леопард 2.

Однако вопрос о численности войск НАТО в Восточной Европе по-прежнему обсуждается.

Примечательно также, что Румыния выступила с идеей создания черноморской флотилии НАТО, чем вызвала острую критику со стороны России.

Сколько денег

Вашингтон сейчас воплощает в жизнь план с объемов финансирования в 350 миллиардов долларов, который направлен на модернизацию всех элементов ядерной триады США - бомбардировщиков, подводных лодок и ракет наземного базирования.

Отметим, что военные расходы Америки в десять раз превосходят показатели России, несмотря на увеличение вложений Кремля в оборонный бюджет. США который год выделяют на оборонку почти 600 миллиардов долларов.

Пентагон в рамках своей Инициативы по обеспечению европейской безопасности подал заявку на выделение 3,4 миллиарда долларов, и планирует увеличить численность войск в Европе, а также количество огневых средств, техники на передовых складах и "штабную поддержку" силам НАТО.

Официальные представители американских войск в Европе отмечают, что в перспективе планируются новые учения солидарности с союзниками по НАТО, и что численность личного состава может еще больше увеличиться.

В прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о решении альянса увеличить расходы на оборону. Если в 2015 году европейские страны НАТО потратили на оборону 253 миллиарда, то теперь они должны выделять два процента объема ВВП.

Таким образом страны НАТО в Европе должны дополнительно выделять на военные нужды 100 миллиардов долларов в год.

Продвижение за прошлый год

Первая наземная ПРО США в Европе заработала в Румынии/ EPA

НАТО в 2016 году значительно продвинулась в реализации противоракетной обороны в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода.

Так, в Турции установлен радар системы ПРО США, в мае 2016 года на бывшей военно-воздушной базе Девеселу в Румынии заработала наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore, в Германии на авиабазе Рамштайн находится командный центр планирования ударов по ракетам, а 13 мая 2016 года в Польше в населенном пункте Редзиково состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore, который планируется завершить в 2018 году.

Кроме того, в структуру европейского щита противоракетной обороны входят четыре системы уничтожения баллистических ракет Aegis, которые расположены в Испании.

Пентагон направил два многоцелевых истребителя пятого поколения F-22 в Литву, для патрулирования в балтийском регионе.

Примечательно, что США также направили F-22 в Румынию в Констанцу, которая стоит на берегу Черного моря вблизи от Украины и аннексированного Крыма, где находится Черноморский флот РФ.

Страны-члены НАТО и их союзники, такие как Украина, в прошлом году провели многочисленные военные учения в Восточной Европе.

Например, с 27 мая по 26 июня этого года НАТО провела в Польше и Германии учения Быстрый ответ, в которых приняли участие более пяти тысяч военнослужащих из США, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Голландии, Польши, Португалии и Испании.

Источник: korrespondent.net