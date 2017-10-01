Пашинский о пистолете: Это наградное оружие

Народный депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сообщил, что пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса вечером 31 декабря, является наградным оружием. Об этом он сказал в комментарии журналистам в перерыве допроса в прокуратуре.
"Это наградное оружие, выданное мне в марте 2014 года. Я тогда был и.о. главы администрации президента. Я имел право на его ношение, я умею им пользоваться", – сказал Пашинский и добавил, что носит с собой пистолет "в случае необходимости".
Нардеп также сообщил, что якобы потратил несколько тысяч гривен на лечение пострадавшего.
Как сообщал Корреспондент.net, Сергей Пашинский во время инцидента со стрельбой под Киевом применил пистолет Глок-19 с патронами 9 мм. Правоохранители изъяли это оружие у нардепа.
Вскоре после инцидента со стрельбой в сети появились записи разговора Пашинского, в которой он говорит о захвате власти и предлагает Геннадию Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".
Источник: korrespondent.net
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