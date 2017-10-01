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10. 01. 2017

В РФ детям на Новый год подарили конфеты с червями

Сладкие подарки с червивыми конфетами раздали под Новый год детям-льготникам в Иркутской области. Такие кондитерские наборы от губернатора были получены по линии социальной защиты, пишет местное издание IrkutskMedia.

Родители написали жалобы в региональное управление Роспотребнадзора, Минсоцразвития региона и к производителю.

Специалисты выясняют, каким образом в подарках появились гнилые сладости. Результаты проверки станут известны через 30 дней.

Всего накануне Нового года в Иркутской области детям из социально незащищенных слоев населения раздали около 100 тысяч подарков от губернатора.

Как сообщал Корреспондент.net, за время новогодних праздников в Иркутске выросло число жертв отравления "Боярышником", достигнув 78 человек.

Источник: korrespondent.net

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