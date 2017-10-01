В России подтвердили гибель в Сирии еще одного военного

В военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани подтвердили гибель военного в Сирии летом 2016 года. Он стал как минимум 24-м российским военнослужащим, убитым в ходе сирийской операции, сообщает РБК.

Капитан-артиллерист Марат Ахметшин был похоронен в августе 2016 года.

Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России, сообщили РБК в школе №113 Ново-Савиновского района Казани, которой постановлением исполкома города от 7 декабря 2016 года было присвоено имя Ахметшина.

Информацию о смерти военного 7 января опубликовал татарский новостной сайт Shahrikazan.com. В настоящее время ссылка не работает, однако с материалом можно ознакомиться в архивированной копии.

По словам вдовы Ахметшина Гузель, которые приводит shahrikazan.com, в апреле прошлого года капитан был направлен в служебную командировку. Через некоторое время он дозвонился до нее с незнакомого номера, который оказался сирийским. Также она рассказала, что Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, она не уточнила.

Последним погибшим, до появления информации об Ахметшине, считался полковник Руслан Галицкий, который выполнял задачи в составе группы российских военных советников в Сирии. Военный скончался в госпитале, после того как получил тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела одного из кварталов на западе Алеппо.

Источник: korrespondent.net