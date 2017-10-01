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10. 01. 2017

В России подтвердили гибель в Сирии еще одного военного

 
В военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани подтвердили гибель военного в Сирии летом 2016 года. Он стал как минимум 24-м российским военнослужащим, убитым в ходе сирийской операции, сообщает РБК.
 
Капитан-артиллерист Марат Ахметшин был похоронен в августе 2016 года.
 
Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России, сообщили РБК в школе №113 Ново-Савиновского района Казани, которой постановлением исполкома города от 7 декабря 2016 года было присвоено имя Ахметшина.
 
Информацию о смерти военного 7 января опубликовал татарский новостной сайт Shahrikazan.com. В настоящее время ссылка не работает, однако с материалом можно ознакомиться в архивированной копии.
 
По словам вдовы Ахметшина Гузель, которые приводит shahrikazan.com, в апреле прошлого года капитан был направлен в служебную командировку. Через некоторое время он дозвонился до нее с незнакомого номера, который оказался сирийским. Также она рассказала, что Ахметшин погиб 5 июня под Пальмирой, но как именно это произошло, она не уточнила.
 
 
Последним погибшим, до появления информации об Ахметшине, считался полковник Руслан Галицкий, который выполнял задачи в составе группы российских военных советников в Сирии. Военный скончался в госпитале, после того как получил тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела одного из кварталов на западе Алеппо. 

Источник: korrespondent.net

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