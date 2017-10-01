В СБУ список Савченко назвали некорректным

В СБУ заявили, что списки пленных, опубликованных нардепом Надеждой Савченко, есть некорректными, сообщает Украинская правда со ссылкой на главу ведомства Юрия Тандита.
По его словам, в СБУ провели по этому поводу заседание, где сверили список Савченко с официальными данными. В результате спецслужба назвала данные депутата некорректными.
"В этом списке есть без вести пропавшие ребята. Даже погибшие. Кроме того, есть те, кто уже освобождены", - сказал он.
Он утверждает, что информации может угрожать жизни заложников. Кроме того, родные пленных могут стать жертвами мошенников, которые могут обещать информацию или помощь в освобождении.
Тандит также отметил, что законодательство запрещает публикацию такой информации. Он сослался на закон о защите персональных данных и на закон о борьбе с терроризмом.
В свою очередь в ДНР отвергли предложение Савченко об обмене пленными.
"Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", - заявила "уполномоченная по правам человека" в ДНР Дарья Морозова.
Отметим, сегодня Савченко заявила о еще одном списке пленных.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-