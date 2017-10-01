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10. 01. 2017

В зоне АТО погиб военный

В зоне АТО сегодня погиб украинский военный, сказано на странице в Facebook штаба.
 
"Всего состоялось 26 обстрелов. Среди наших военных двое раненых. Один военный погиб", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "на Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке".

"С гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяное, Талаковке и Широкино. С стрелкового оружия - по Павлополь и Новотроицком. Также по Новотроицком огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении сепаратисты стреляли по Новозванивце из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

"На Донецком - из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опитному и Зайцево", - сообщили в пресс-центре.
 
Сегодня также сообщалось, что на Светлодарской дуге ВСУ заняли позиции.

Источник: korrespondent.net

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