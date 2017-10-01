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10. 01. 2017

В Польшу доставили танки для сдерживания России

 
В Сети выложили видео разрузки военной техники, которая прибыла из США в рамках программы НАТО, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.
 
Разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин происходила в немецком порту Бремерхафен.
 
Технику доставили железной дорогой к местам дислокации в Польше и странах Балтии.
 
По данным Deutsche Welle, в Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.
 
Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек - по одному в каждую страну.
 
В Польшу прибыли первые военные из США

Источник: korrespondent.net

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