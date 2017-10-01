Публичность в минус. В чем угроза списков Савченко

Народный депутат Надежда Савченко снова оказалась в центре скандала.

Она опубликовала на своей странице в Facebook список украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также тех, кто считается пропавшими без вести, хотя власти просили ее не делать этого.

В СБУ говорят, что действия Савченко навредят обмену пленными, а нардеп наоборот уверена, что ее действия поспособствуют успешному обмену.

Корреспондент.net разбирался, что не так со списком Савченко.

Что опубликовала Савченко

Савченко заявила, что публиковать списки необходимо для того, чтобы людей "можно было найти".

По ее мнению, обмен "всех на всех" должен состояться в три этапа.

"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной. Этап третий: все, кого найти не удалось признаются мертвыми или без вести пропавшими", - написала она.

По словам Савченко, есть две категории обмена. Первая категория - это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона подает запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека.

Еще нардеп отметила, что Украина разыскивает 494 без вести пропавших. От ДНР в списках людей 524, а от ЛНР 377 человек.

Таким образом, Савченко считает, что первый этап обмена должен состояться в формате 42 на 256.

Во второй категории обмена, по ее словам, украинские политзаключенные, содержащихся в российских тюрьмах и в оккупированном, Россией, Крыму.

"Их в настоящее время 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, отбывающие наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы. Их в настоящее время 102 человека. Имеем первый этап обмена по второй категории "всех на всех" - это 44 на 102", - написала Савченко.

Проблемы в ее списках

В СБУ заявляют, что списки Савченко некорректны, в них есть без вести пропавшие люди, погибшие, а также те, кто уже освобожден.

В списках, которые привела Савченко, в частности, нет ученого Игоря Козловского, он был арестован в январе прошлого года.

Также, по информации Савченко, сепаратисты хотят выменять у украинской стороны экс-мэра Славянска Нелю Штепу.

В чем угроза

Советник главы СБУ Юрий Тандит говорит, что самые успешные переговоры всегда проводились без публичности.

Он утверждает, что открытая информация может угрожать жизни заложников.

Кроме того, родные пленных могут стать жертвами мошенников, которые могут обещать информацию или помощь в освобождении.

Тандит уверен, что законодательство запрещает публикацию такой информации. Он сослался на закон о защите персональных данных и на закон о борьбе с терроризмом.

Он также сообщил, что общался с Надежду Савченко накануне и пытался ее убедить не публиковать списки.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контрактной группы Роман Бессмертный считает, что Савченко руководствовалась позитивными намерениями.

Но, по его мнению, этот поступок безответственный.

“Нужно быть очень осторожным. Работать по каждому человеку отдельно. Тщательно все рассматривать. На войне надежда на жизнь должна жить до конца. Это необдуманный шаг”, - отметил Бессмертный.

Он считает, что из-за публикации списков будет полностью сломана система обмена пленными – “будут постоянно вопросы, почему меняют этого, а не этого. Такие вещи тормозят процесс обмена и дестабилизируют его. Это удар по диалогу”.

Позиция Савченко

Савченко заявляет, что опубликовала списки пропавших и пленных на Донбассе, чтобы избежать спекуляций со стороны как РФ, так и Украины.

"Обмен всех на всех реально возможен к концу зимы... Эти списки нужны, чтобы закончились спекуляции, чтобы ни Москва, ни Киев не смогли больше спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми сразу", - отметила Савченко.

Она отметила, что работала над списками 9 месяцев.

Кроме того, Савченко отметила, что у нее есть еще один список, однако не публикует его, потому что не знает, живы ли те лица, которые есть в списке.

На вопрос журналистов, будет ли сотрудничать Савченко с СБУ, она сказала: "Народный депутат имеет доступ ко всей государственной тайне на самом высоком уровне. Мы не подотчетны СБУ. Я сотрудничаю со всеми службами и буду сотрудничать, потому что на них очень много замыкается. Это структуры, которые защищают Украину, поэтому, конечно, буду сотрудничать".

Ответ сепаратистов

Так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о том, что предложения Савченко неприемлемы.

По ее словам, Савченко предлагает отдать только половину от общего числа тех, кого удерживает украинская власть. ДНР выступает за возвращение 527 человек, в то время как Савченко говорит только о 256 лицах.

Источник: korrespondent.net