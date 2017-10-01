В Мосуле ИГ взрывает правительственные здания в Мосуле

В иракском Мосуле террористы "Исламского государства", отступая, взорвали в одном из районов города два правительственных здания, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что иракская армия усиливает наступление на занятый боевиками город на севере страны, в то время как гражданские массово покидают Мосул.

Иракские военные сообщили, что родвигаются по кварталами восточного Мосула. Бои, по их словам, осложнены тем, что террористы используют гражданских в качестве "живого щита".

Офицеры также рассказывают, что боевики скрываются в мечетях, школах и госпиталях.

Накануне иракский спецназ занял в Мосуле еще один район.

Напомним, в этом месяце Ирак открыл второй фронт борьбы с ИГ.

Источник: korrespondent.net