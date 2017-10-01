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10. 01. 2017

МИД Канады возглавит украинка по происхождению - СМИ

Министерство иностранных дел Канады возглавит украинка по происхождению Христя Фриланд, пишет CBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, Фриланд, которая покидает пост министра торговли, заменит Стефана Диона, который уходит из политики, чтобы занять дипломатический пост.

Также сообщается, что должность еще одной этнической украинки Мэри Энн Мигичук, которая получила в правительстве Трюдо должность министра занятости, развития трудовых ресурсов и труда, также будет изменена.

Издание пишет, что изменения коснутся и других должностей в канадском правительстве и будут объявлены сегодня.

В конце прошлого месяце сообщалось, что Канада может свернуть военную помощь Украине. В правительстве страны опасаются, что военную помощь могут расценить как "слишком провокационную" в отношении России.

Источник: korrespondent.net

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