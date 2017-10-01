Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2017, вторник, 21:37
-9°C
Завтра -7°C
-9°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
10. 01. 2017

В Алабаме захватили заложников в банке

В американском городе Таскалус штата Алабама неизвестный захватил восемь заложников в банке Alabama Credit Union, передает CBS.

Fox News сообщает, что полиция уже задержала подозреваемого.  В результате происшествия пострадавших нет.

Правоохранители отметили, что это было не ограбление.

В прошлом месяце был захвачен ливийский самолет со 118 пассажирами.

После этого угонщики ливийского самолета сдались и отпустили заложников.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.