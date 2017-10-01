Российский оппозиционер Илья Яшин опубликовал доклад "Кремлевская гибридная агрессия". В докладе перечисляется несколько методов гибридной агрессии, таких как пропаганда, подкуп журналистов и влиятельных политиков.
"Арсенал Кремля во многом универсальный для разных стран. Те методы, которые используются против Украины, как, например, коррумпирование радикальных политиков, пропаганда, создание каких-то провокационных информационных поводов, в значительной степени применяются и в других странах Восточной Европы, - отметил российский оппозиционный политик в интервью "Голосу Америки".
"Но особенность ситуации в Украине заключается в том, что здесь удивительным образом совпадают интересы местных криминальных олигархов, которые накопили свои состояния во времена Януковича, были в команде Януковича, и интересы Кремля. Часто это совпадение интересов приводит к тому, что эти местные олигархи становятся по сути агентами кремлевского влияния, используют свои финансовые возможности для атаки на Украину и пользуются поддержкой со стороны кремлевских медиа, кремлевской пропаганды и т.д.".
Один из примеров, приведенных в докладе Яшиным в подтверждение этого тезиса, - подозреваемый в миллиардных хищениях газовый олигарх Александр Онищенко.
Ранее в Нафтогазе заявили, что в "схеме Онищенко" много политиков.
Источник: korrespondent.net
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