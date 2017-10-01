Рост минималки: власти создадут группы контроля

В Украине создадут межведомственные рабочие группы для мониторинга ситуации с выполнением решения Кабмина о повышении минимальной зарплаты до 3,2 тысячи гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек по должности не ниже заместителя главы ОГА", - цитирует Розенко его пресс-служба.

По его словам, такие рабочие группы будут реагировать на жалобы граждан касательно невыполнения решения правительства о повышении минимального уровня зарплаты.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине выросла до 3200 гривен. Такой показатель заложен в госбюджете-2017.

Источник: korrespondent.net