В ЕС призвали Трампа не заключать сделку с Путиным

Группа европейских политиков обратились к избранному президенту США Дональду Трампа с призывом не заключать "сделку" с российским президентом Владимиром Путиным.

Соответствующее обращение опубликовано в Washington Post.

В письме подчеркивается, что Путин - не союзник США и является ненадежным международным партнером.

Также отмечается, что "сделка" США с Путиным сделает войну более вероятной, а не принесет мир, так как президент России воспримет уступки, как проявление слабости.

Они также отметили, что усилия России по дестабилизации Украины и аннексии Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности того, что американцы и европейцы создали вместе после победы в Холодной войне.

Политики заявили, что свернуть санккции против России или принять разделение Украины будет большой ошибкой.