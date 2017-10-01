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10. 01. 2017

В ЕС призвали Трампа не заключать сделку с Путиным

Группа европейских политиков обратились к избранному президенту США Дональду Трампа с призывом не заключать "сделку" с российским президентом Владимиром Путиным.
 
Соответствующее обращение опубликовано в Washington Post.
 
В письме подчеркивается, что Путин - не союзник США и является ненадежным международным партнером.
 
Также отмечается, что "сделка" США с Путиным сделает войну более вероятной, а не принесет мир, так как президент России воспримет уступки, как проявление слабости.
 
Они также отметили, что усилия России по дестабилизации Украины и аннексии Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности того, что американцы и европейцы создали вместе после победы в Холодной войне.
 
Политики заявили, что свернуть санккции против России или принять разделение Украины будет большой ошибкой.
 
Среди подписавших письмо бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший маршал Сейма Польши Ярослав Сикорский, Тоомас Хендрик Ильвес, Януш Онышкевич, Карел Шварценберг, Вайра Вике-Фрейберга, Александр Вондра и другие политические деятели.
 
"Путин не ищет возможности сделать Америку снова великой. А мы, как ваши союзники - ищем", - утверждает группа политиков в письме.

Напомним, у Трампа допускают отмену санкций против России, введеных из-за кибератаках во время президентских выборов в США.

А вчера журнал Times вышел со статьей, в которой утверждалось, что Трамп поднесет Украину Путину на "блюдечке".

Источник: korrespondent.net

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