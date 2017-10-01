Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

Мексика ни при каких обстоятельствах не будет оплачивать строительство стены на границе с США, заявил министр иностранных дел страны Луис Видегарай, передает Reuters.

Ранее Дональд Трамп пообещал построить стену на границе США и Мексики от нелегалов за счет последней. В январе СМИ узнали, что его команда хочет получить деньги на строительство от Конгресса. Трамп ответил, что заставит Мексику заплатить, но позже.

Глава мексиканского МИД заявил, что позиция правительства остается неизменной: страна не будет платить за стену, которая стала яблоком раздора между Трампом и Мексикой, с тех пор, как бизнесмен начал свою президентскую кампанию в июне 2015 года.

Источник: korrespondent.net