Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

Мексика ни при каких обстоятельствах не будет оплачивать строительство стены на границе с США, заявил министр иностранных дел страны Луис Видегарай, передает Reuters.
Ранее Дональд Трамп пообещал построить стену на границе США и Мексики от нелегалов за счет последней. В январе СМИ узнали, что его команда хочет получить деньги на строительство от Конгресса. Трамп ответил, что заставит Мексику заплатить, но позже.
Глава мексиканского МИД заявил, что позиция правительства остается неизменной: страна не будет платить за стену, которая стала яблоком раздора между Трампом и Мексикой, с тех пор, как бизнесмен начал свою президентскую кампанию в июне 2015 года.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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