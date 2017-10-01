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10. 01. 2017

ЕС пообещал Киеву еще 100 миллионов евро

ЕС готов выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности.

Об этом, как сообщает пресс-служба украинского премьер-министра, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович.

"Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сказно в сообщении.

Напомним, начало работы государственного Фонда энергоэффективности запланировано на апрель 2017 года

В конце прошлого месяца сообщалось о новом кредите на газ для Украины.

Всего Украина хочет получить кредитов в 2017 году на почти 8 миллиардов долларов.

Источник: korrespondent.net

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