В Сенате США представили закон о новых санкциях

В американском Сенате представили законопроект о введении новых санкций против России из-за предполагаемых кибератак, а также ситуации в Украине и Сирии, передает Reuters, называя санкции "масштабными".

Агентство отмечает, что санкции включают в себя заморозку активов и запрет на выдачу виз для лиц, "которые связаны с деятельностью, подрывающей кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов".

Документ также предусматривает новые санкции за Украину и Сирию, вводит в действие четыре распоряжения администрации Барака Обамы о санкциях за Крым и Донбасс.

В частности, законопроект предписывает введение санкций в отношении тех, кто инвестирует более 20 миллионов долларов в разработку нефтяных и газовых ресурсов в России.

Пмимо этого, могут быть введены также вторичные санкции против тех, кто связан с российской "оборонкой" или разведкой, что может коснуться иностранных компаний.

Отметим, Кремль отреагировал на законопроект о санкциях, обвинив США в новых попытках испортить отношения между странами.

Также напомним, что в декабре администрация Барака Обамы расширила расширили санкции против России и решила выдворить 35 дипломатов РФ.

Источник: korrespondent.net