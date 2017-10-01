Геолокация Twitter выявила, где отдыхал Аваков - СМИ

Глава МВД Арсен Аваков праздновал Новый год и Рождество в Милане. Об этом свидетельствуют геометки его постов в Twitter, пишет Страна.
Издание обратило внимание, что в постах от 29 декабря и 9 января прикреплены метки, что Аваков находится в Милане. При этом в постах между этими двумя записями - от 1 и 7 января - геометок уже нет.
СМИ также предположило, что Аваков просто забыл дважды отключить геометки, а все это время находился в Милане.
Отметим, на данный момент в Twitter отключена геолокация вышеуказанных постов.
Ранее в сети обсуждали поездку Авакова в Японию вместе с замминистра Анастасией Деевой.
Также напомним, что согласно декларации Авакова, в 2015 году он заработал 1,6 миллионов гривен, из которых 1,4 миллиона – доходы от продажи ценных вещей и предметов искусства.
Источник: korrespondent.net
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