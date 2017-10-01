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10. 01. 2017

На Донетчине чиновников обязали говорить на украинском

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский подписал распоряжение, которым с 10 января обязывает сотрудников администрации в своей работе использовать только украинский язык.

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей ". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке", - написал он в Facebook.

Он добавил, что в прошлом году для чиновников были проведены курсы делового украинского языка.

"В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства ", - отметил губернатор.

Также, по словам губернатора, в 2017 году администрация Донецкой облсти организует для своих работников курсы изучения английского языка.

В ноябре вступил в силу закон о квотах для песен на радио. Также сообщалось, что президент Петр Порошенко недоволен долей украинского языка на ТВ.

Источник: korrespondent.net

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