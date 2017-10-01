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10. 01. 2017

США: Москва пыталась вмешаться в выборы 20 стран

Глава американской нацразведки Джеймс Клеппер заявил, что Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре десятков" стран, передает Reuters со ссылкой на его выступление перед комитетом сената.

При этом он не уточнил, какие это были страны, а также в какой период проходили кибератаки.

По словам Клеппера, в ходе американской предвыборной кампании в Москве решили, что с Трампом "будет легче вести дела", так как он бизнесмен.

Кроме того, глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал, как предупредил своего некоего российского коллегу, что Москва "играет с огнем".

Тот якобы ответил, что передаст это российскому президенту Владимиру Путину, но отверг обвинения в причастности России к кибератакам.

Напомним, сегодня  в Сенате США представили законопроект о новых санкциях против России, в первую очередь, из-за предполагаемых кибератак.

Между тем, у Трампа допускают отмену санкций против России, введеных из-за кибератак.

Источник: korrespondent.net

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