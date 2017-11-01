Возможен допрос Порошенко по делу Онищенко − НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил в эфире 5 канала, что не исключает возможности допроса президента Украины Петра Порошенко в рамках расследования дела относительно записей народного депутата Александра Онищенко.

Отвечая на вопрос о том, может ли так сложиться ситуация, что президент будет допрошен в рамках дела Онищенко, Сытник отметил, что "этого исключать нельзя".

По его словам решение суда по данному делу зависит от того, когда Онищенко задержат и экстрадируют в Украину, так как процесс экстрадиции из Великобритании занимает довольно много времени.

По данным Сытника Интерпол не объявил Онищенко в международный розыск, несмотря на то, что материалы против него отправили уже давно.

Директор НАБУ воспринимает заявления Онищенко "исключительно как намерение политизировать свое уголовное расследование, чтобы отвлечь внимание общества от того, что 3 миллиарда гривен было причинено ущерба государству".

Сытник также сказал, что в НАБУ не поступали материалы от самого Онищенко в виде свидетельств или каких-либо записей и Бюро не имеет официальной информации о даче им показаний иностранным спецслужбам.

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

В декабре нардеп передал США компромат на Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

НАБУ начало расследовать заявления Онищенко

Источник: korrespondent.net