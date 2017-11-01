В NADO призвали отстранить РФ от всех соревнований

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов. Текст документа с заявлением ассоциации опубликовал в Twitter журналист ВВС Дэн Роан.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1 — Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.

В документе утверждается, что комиссия Макларена выявила в России "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга".

По мнению организации, Россию следует исключить из всех турниров, пока спортивные и антидопинговые системы страны "не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом".

"Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", − говорится в заявлении.

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Решение одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.

Ранее сообщалось, Международный олимпийский комитет анонсировал новые санкции в отношении России из-за данных доклада Макларена о допинге.