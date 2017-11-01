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11. 01. 2017

Президент Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке оппозиционного парламента страны осуществить переворот в стране, передает РИА Новости
 
"Как президент я прошу государственные власти не оставить безнаказанными нарушения конституции и неуважение к законному порядку, национальная ассамблея приняла вчера (9 декабря) путчистский манифест", − заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
 
Президент Венесуэлы также принял во вторник, 10 декабря, присягу у членов так называемого национального антипутчистского командования страны, созданного, по его словам, для сохранения мира и суверенитета. 
 
Напомним, представители оппозиции в парламенте Венесуэлы проголосовали 9 января за признание президента Мадуро оставившим свой пост.
 
После решения парламента, верховный суд страны заявил, что национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с должности президента.
 
Оппозиция Венесуэлы обвинила власти в государственном перевороте

Источник: korrespondent.net

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