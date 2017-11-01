Маккейн раскритиковал Обаму за отсутствие стратегии в деле кибератак РФ

Американский сенатор Джон Маккейн, один из авторов законопроекта о новых санкциях против РФ, 10 декабря подверг критике администрацию президента США Барака Обамы за отсутствие четкой стратегии для борьбы с предполагаемыми хакерскими атаками со стороны России, передает Интерфакс.

"Мы до сих пор не знаем позиции избранного президента Дональда Трампа по России, хотя конгресс должен бы знать", − отметил Маккейн.

Он добавил, что следует проявлять настороженность в связи с подобным вмешательством из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в сенате США представили закон о новых санкциях против России.

Москва назвала законопроект новой попыткой испортить отношения между странами.

Источник: korrespondent.net