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11. 01. 2017

Разрушение польского памятника не ухудшит отношения стран − Климкин

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что разрушение польского памятника в селе Гута Пеняцкая на Львовщине не ухудшит отношений между Украиной и Польшей, Об этом он написал в Twitter.
 
"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", − отметил глава МИД.
 

Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 января 2017 г.
 
Напомним, неизвестные взорвали и разрисовали монумент жертвам массового уничтожения этнических поляков в 1944 году на Львовщине.
 
Позже МИД Польши призвал украинские власти к немедленному расследованию дела относительно уничтожения памятника убитым полякам в Гуте Пеняцкой и к наказанию виновных.

Источник: korrespondent.net

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