Разрушение польского памятника не ухудшит отношения стран − Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что разрушение польского памятника в селе Гута Пеняцкая на Львовщине не ухудшит отношений между Украиной и Польшей, Об этом он написал в Twitter.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", − отметил глава МИД.