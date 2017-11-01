Обама осудил политику Нетаньяху

Уходящий президент США Барак Обама заявил в интервью израильскому телеканалу Channel 2, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поддержке поселенческой деятельности страны делает невозможным разрешение конфликта с Палестиной, передает агентство Reuters.

"Его (Нетаньяху − ред.) действия последовательно показывали, что если он подвергается давлению для одобрения (строительства − ред.) большего числа поселений, то он поступит так вне зависимости от того, что он говорит о важности двухгосударственного решения", − отметил Обама.

Обама подчеркнул, что за прошедшие несколько лет он вместе с госсекретарем США Джоном Керри "бесчисленное количество раз" лично призывали Нетаньяху прекратить поселенческую деятельность, но он игнорировал эти призывы.

"Все чаще то, что вы видите, это то, что фактическое положение дел на местах делает практически невозможным, по крайней мере очень сложным, и если эта тенденция продолжится − то невозможным, создать прилегающее и функционирующее палестинское государство", − сказал президент США.

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. США от голосования воздержались.

Позже Нетаньяху дал указание не контактировать со странами, которые проголосовали против Израиля.

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Источник: korrespondent.net