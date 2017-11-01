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11. 01. 2017

МИД Канады возглавила украинка по происхождению

 
По решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, украинка по происхождению Христя Фриланд возглавила Министерство иностранных дел страны, передает Интерфакс-Украина.
 
Ранее она занимала пост министра международной торговли и сменила на должности главы МИД 
Стефана Диона, который возглавлял его с 2015 года.
 
По имеющейся информации, Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, но ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.
 
Она начинала карьеру в качестве журналиста, работала стрингером Financial Times, The Washington Post и The Economist в Украине. Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.
 
Позже Фриланд объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии, выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.
 
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Трюдо отменил участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе ради встречи с собственными гражданами.

Источник: korrespondent.net

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