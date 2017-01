МИД Канады возглавила украинка по происхождению

По решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, украинка по происхождению Христя Фриланд возглавила Министерство иностранных дел страны, передает Интерфакс-Украина.

Ранее она занимала пост министра международной торговли и сменила на должности главы МИД

Стефана Диона, который возглавлял его с 2015 года.

По имеющейся информации, Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, но ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Она начинала карьеру в качестве журналиста, работала стрингером Financial Times, The Washington Post и The Economist в Украине. Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Позже Фриланд объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии, выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Трюдо отменил участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе ради встречи с собственными гражданами.

Источник: korrespondent.net