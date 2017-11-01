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11. 01. 2017

Пентагону доложили о сдерживании РФ в Европе

 
Министр обороны США Эштон Картер заявил на пресс-конференции, что глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти 10 декабря доложил руководству Пентагона о шагах по сдерживанию возможной российской агрессии в Европе, передает РИА Новости.
 
"Мы провели встречу руководящего состава для того, чтобы обсудить шаги по обеспечению безопасности в предстоящие недели и месяцы. Мы также обсудили вопросы противостояния ключевым растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", − отметил Картер.
 
Он также добавил, что "генерал Скапарротти доложил о мерах по сдерживанию российской агрессии, особенно в Европе".
 
"Мы подчеркнули свое единство с партнерами по НАТО", − подытожил Картер.
 
Ранее сообщалось, что в Польшу прибыла военная техника и солдаты из США в рамках программы НАТО, направленной на сдерживание возможной агрессии России.
 
В Росии такие действия назвали демонстративными и обещали ответить. 

Источник: korrespondent.net

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