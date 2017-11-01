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11. 01. 2017

CNN: У спецслужб РФ есть компромат на Трампа

 
Разведка США в кратком обзоре из двух страниц, приложенному к докладу о кибератаках РФ, сообщила уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о компромате на миллиардера, который имеют российские агенты, передает CNN.
 
По данным телеканала компромат на Трампа включает как личные данные, так и финансовую документацию. Американские спецслужбы в своем докладе опирались, в частности, на информацию от экс-сотрудника британской разведки, который, получил ее из российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.
 
По информации CNN, ФБР начало проверку достоверности этих данных.
 
Таким образом, спецслужбы США пришли к выводу, что у России был компромат на обоих кандидатов в президенты, но обнародовали только негативную информацию о Хиллари Клинтон.
 
В команде Трампа, а также в ФБР и Нацразведке США информацию пока не комментировали.
 
Ранее сообщалось, что 6 января спецслужбы США распостранили доклад о вмешательстве России в выборы перзидента.
 
В РФ назвали отчет разведки США о хакерских атаках "любительским" и заявили, что он не содержит доказательств причастности России.

Источник: korrespondent.net

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