CNN: У спецслужб РФ есть компромат на Трампа

Разведка США в кратком обзоре из двух страниц, приложенному к докладу о кибератаках РФ, сообщила уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о компромате на миллиардера, который имеют российские агенты, передает CNN.

По данным телеканала компромат на Трампа включает как личные данные, так и финансовую документацию. Американские спецслужбы в своем докладе опирались, в частности, на информацию от экс-сотрудника британской разведки, который, получил ее из российских источников. Этот человек, как утверждается, бывший агент британской разведки МИ-6 работал в России в 1990-х годах.

По информации CNN, ФБР начало проверку достоверности этих данных.

Таким образом, спецслужбы США пришли к выводу, что у России был компромат на обоих кандидатов в президенты, но обнародовали только негативную информацию о Хиллари Клинтон.

В команде Трампа, а также в ФБР и Нацразведке США информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что 6 января спецслужбы США распостранили доклад о вмешательстве России в выборы перзидента.

В РФ назвали отчет разведки США о хакерских атаках "любительским" и заявили, что он не содержит доказательств причастности России.

Источник: korrespondent.net