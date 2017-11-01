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11. 01. 2017

Власти Китая запретили Pokemon Go как потенциально опасную игру

 
Власти Китая запретили лицензирование мобильной игры Pokemon Go, а также прочих игровых приложений, использующих технологию дополненной реальности, до выяснения степени опасности, которую они представляют для страны, передает Reuters.
 
В частности, были зафиксированы случаи, когда из-за Pokemon Go игроки попадали в ДТП, некоторые со смертельным исходом. Также озабоченность властей вызвали данные о геолокации.
 
Утверждается, что опасные риски, по мнению КНР, включают в себя "угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей".
 
Ранее во Франции признали Pokemon Go потенциальной угрозой для национальной безопасности.
 
В Pokemon Go появились новые монстры
 

Источник: korrespondent.net

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