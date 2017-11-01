Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 06:46
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
11. 01. 2017

Трамп ответил на публикации СМИ о компромате на него

 
Избранный президент США Дональд Трамп эмоционально ответил в Twitter на информацию СМИ о якобы имеющемся компромате на него у спецслужб России.
 
"Ложные новости − абсолютная политическая охота на ведьм!", − написал Трамп.
 
В сообщении не уточняется, о каких именно ложных новостях идет речь.
 

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
 
Ранее телеканал CNN сообщил, что разведка США в кратком обзоре предоставила Бараку Обаме и Дональду Трампу информацию о компромате на миллиардера, который имеют российские агенты.
 
В Госдепе разъяснили доклад о кибератаках РФ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.