Родственников Пан Ги Муна обвиняют во взятке в США

Власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, передает Reuters.

Обвинение было подано в суд Манхеттена. Согласно документам, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

По информации агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов.

Племянник Пан Ги Муна работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат - старший советник в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

Пан Ги Мун заявил, что не знает подробности обвинений его родственников, а в ООН сообщили, что не имеют комментариев по этому вопросу

Ранее журналисты корейского издания обвинили Пан Ги Муна во взяточничестве.

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Источник: korrespondent.net