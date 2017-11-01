Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 06:48
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
11. 01. 2017

Родственников Пан Ги Муна обвиняют во взятке в США

 
Власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, передает Reuters.
 
Обвинение было подано в суд Манхеттена. Согласно документам, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.
 
По информации агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов.
 
Племянник Пан Ги Муна работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат - старший советник в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.
 
Пан Ги Мун заявил, что не знает подробности обвинений его родственников, а в ООН сообщили, что не имеют комментариев по этому вопросу
 
Ранее журналисты корейского издания обвинили Пан Ги Муна во взяточничестве.
 
Новый генсек ООН принес присягу
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.