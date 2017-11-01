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11. 01. 2017

Обама пообещал "гладкую" передачу власти Трампу

 
Президент США Барак Обама заявил, что обеспечит "гладкую" передачу власти избранному президенту Дональду Трампу.
 
"Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому", − сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.
 

Obama: I committed to Trump that my administration would ensure a smooth transition https://t.co/npB1afOJkP https://t.co/4UJp6BRo2f

— CNN Politics (@CNNPolitics) 11 января 2017 г.
 
На словах "передача власти" публика неодобрительно загудела, но Обама призвал людей успокоиться и подчеркнул, что избрание Трампа  решение, свидетельствующее о демократии, и его нужно уважать. За это он удостоился аплодисментов.
 
"Я обязался перед избранным президентом Трампом, что моя администрация обеспечит настолько гладкую передачу власти, насколько это возможно, как президент (Джордж) Буш обеспечил это мне", − пообещал уходящий президент.
 
Ранее сообщалось, что прощальную вечеринку Обамы посетили больше звезд, чем Трамп
пригласил на свою инаугурацию 20 января.
 
Мишель Обама растрогалась во время прощальной речи

Источник: korrespondent.net

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