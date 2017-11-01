Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 06:48
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
11. 01. 2017

МИД РФ: У Обамы девять дней, чтобы разрушить мир

 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала деятельность администрации уходщего президента США Барака Обамы в последние дни ее работы.
 
Захарова подчеркнула, что Вашингтон в последние дни правления Обамы совершает "бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики".
 
"Бог сотворил мир за семь дней. У Администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить", − написала спикер российского внешнеполитического ведомства.
 
 
Ранее, в ответ на санкции США против России, Захарова назвала команду Обамы "группой озлобленных неудачников".
 
Хакеры взломали Обаме мозг – российский МИД
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.