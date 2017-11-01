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11. 01. 2017

Трамп должен удалить аккаунт в Twitter − опрос

 
Американские избиратели считают, что избранный президент США Дональд Трамп должен удалить свой личный аккаунт в социальной сети Twitter. Об єтом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Quinnipiac University), передает РИА Новости.
 
Респондентам предложили вопрос: "Как вы можете знать, Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании делал противоречивые заявления на своей личной странице в Twitter. Как вы считаете, в качестве президента Дональду Трампу следует оставить его личный аккаунт в Twitter или нет?".
 
64% опрошенных заявили, что Трампу следует удалить свой аккаунт в этой социальной сети, 32% высказались за сохранение его страницы.
 
Более 70% респондентов, выступивших за удаление аккаунта, − молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
 
В опросе приняли участие 899 избирателей. Он проводился по телефону с 5 по 9 января. Статистическая погрешность составляет примерно 3,3%.
 
Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку Трампа в Twitter хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам. 
 
Глава Twitter назвал беспрецедентной манеру Трампа вести аккаунт

Источник: korrespondent.net

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