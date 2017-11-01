Трамп должен удалить аккаунт в Twitter − опрос

Американские избиратели считают, что избранный президент США Дональд Трамп должен удалить свой личный аккаунт в социальной сети Twitter. Об єтом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Quinnipiac University), передает РИА Новости.

Респондентам предложили вопрос: "Как вы можете знать, Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании делал противоречивые заявления на своей личной странице в Twitter. Как вы считаете, в качестве президента Дональду Трампу следует оставить его личный аккаунт в Twitter или нет?".

64% опрошенных заявили, что Трампу следует удалить свой аккаунт в этой социальной сети, 32% высказались за сохранение его страницы.

Более 70% респондентов, выступивших за удаление аккаунта, − молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

В опросе приняли участие 899 избирателей. Он проводился по телефону с 5 по 9 января. Статистическая погрешность составляет примерно 3,3%.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку Трампа в Twitter хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.

Глава Twitter назвал беспрецедентной манеру Трампа вести аккаунт

Источник: korrespondent.net