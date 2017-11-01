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11. 01. 2017

Обама: Россия и Китай - главные соперники США

 
Уходящий президент США Барак Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками своей страны, однако уточнил, что их влияние на международной арене не может сравниться с американским.
 
"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", − сказал Обама во время выступления.
 

Obama: "Rivals like Russia or China cannot match our influence around the world unless we give up what we stand for" https://t.co/8sflTtJTPh

— CNN Politics (@CNNPolitics) 11 января 2017 г.
 
Американский лидер также предостерег от ослабления демократических ценностей в США и мире. По его словам, это грозит гражданскими и международными войнами.
 
Он предсказал уничтожение группировки "Исламское государство" и заявил, что за восемь лет его правления американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов".
 
"Мы убрали десятки тысяч террористов, включая Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их территории", − подчеркнул уходящий президент США.
 
"ИГ будет разгромлено, и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", − добавил он. 

Pres. Obama: "ISIL will de destroyed and no one who threatens America will ever be safe." pic.twitter.com/FCZ0dr2VM7

— ABC News (@ABC) 11 января 2017 г.
 
Также выступая Обама призвал не отвергать Парижское соглашение об изменении климата и не игнорировать эту проблему, поскольку уже будущее поколение может столкнуться с климатическими изменениями.
 
Также он признал, что расизм является "мощной" силой, разделяющей американцев.
 
Ранее сообщалось, что Обама пообещал Трампу "гладкую" передачу власти.
 
На вечеринке у Обамы собралась половина Голливуда
 
 

Источник: korrespondent.net

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