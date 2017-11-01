Обама: Россия и Китай - главные соперники США

Уходящий президент США Барак Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками своей страны, однако уточнил, что их влияние на международной арене не может сравниться с американским.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", − сказал Обама во время выступления.

Obama: "Rivals like Russia or China cannot match our influence around the world unless we give up what we stand for" https://t.co/8sflTtJTPh — CNN Politics (@CNNPolitics) 11 января 2017 г.

Американский лидер также предостерег от ослабления демократических ценностей в США и мире. По его словам, это грозит гражданскими и международными войнами.

Он предсказал уничтожение группировки "Исламское государство" и заявил, что за восемь лет его правления американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов".

"Мы убрали десятки тысяч террористов, включая Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их территории", − подчеркнул уходящий президент США.

"ИГ будет разгромлено, и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", − добавил он.

Pres. Obama: "ISIL will de destroyed and no one who threatens America will ever be safe." pic.twitter.com/FCZ0dr2VM7 — ABC News (@ABC) 11 января 2017 г.

Также выступая Обама призвал не отвергать Парижское соглашение об изменении климата и не игнорировать эту проблему, поскольку уже будущее поколение может столкнуться с климатическими изменениями.

Также он признал, что расизм является "мощной" силой, разделяющей американцев.

Ранее сообщалось, что Обама пообещал Трампу "гладкую" передачу власти.

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Источник: korrespondent.net