Россия должна нести ответственность − Тиллерсон

Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон во время слушаний в Сенате заявил, что выступает за диалог с Россией, однако подчеркнул, что в противоречивых вопросах США должны твердо отстаивать свои интересы, сообщает The Washington Post.

По информации газеты, Тиллерсон считает, что США должны сотрудничать с РФ в тех отраслях, где у них есть общие интересы. По его мнению, это, в частности, касается борьбы с терроризмом.

Однако, по его словам, "там, где существуют важные противоречия, США должны быть тверды в защите своих интересов и интересов своих союзников".

"Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, из-за чего двери были открытыми", − отметил Тиллерсон. По его словам, в то время как Россия желает уважения на мировой арене, "ее недавние действия игнорировали интересы США".

"Россия должна знать, что мы отвечаем за свои обязательства, и что она должна нести ответственность за свои действия", − отмечается в тексте выступления Тиллерсона.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп формально номинировал Тиллерсона на пост главы госдепартамента США.

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Источник: korrespondent.net