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11. 01. 2017

Россия должна нести ответственность − Тиллерсон

 
Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон во время слушаний в Сенате заявил, что выступает за диалог с Россией, однако подчеркнул, что в противоречивых вопросах США должны твердо отстаивать свои интересы, сообщает The Washington Post.
 
По информации газеты, Тиллерсон считает, что США должны сотрудничать с РФ в тех отраслях, где у них есть общие интересы. По его мнению, это, в частности, касается борьбы с терроризмом.
 
Однако, по его словам, "там, где существуют важные противоречия, США должны быть тверды в защите своих интересов и интересов своих союзников".
 
"Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, из-за чего двери были открытыми", − отметил Тиллерсон.   
 
По его словам, в то время как Россия желает уважения на мировой арене, "ее недавние действия игнорировали интересы США".
 
"Россия должна знать, что мы отвечаем за свои обязательства, и что она должна нести ответственность за свои действия", − отмечается в тексте выступления Тиллерсона.
 
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп формально номинировал Тиллерсона на пост главы госдепартамента США.
 
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Источник: korrespondent.net

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