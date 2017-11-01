Итоги 10.01: Списки Савченко и безвиз до лета

В Сенате США представили закон о новых санкциях

В американском Сенате представили законопроект о введении новых "масштабных" санкций против России из-за предполагаемых кибератак, а также ситуации в Украине и Сирии.

Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов и запрет на выдачу виз для лиц, "которые связаны с деятельностью, подрывающей кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов".

Документ также предусматривает новые санкции за Украину и Сирию, вводит в действие четыре распоряжения администрации Барака Обамы о санкциях за Крым и Донбасс.

В МИД Украины заявили, что ожидают безвиз до лета Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступит в силу не ранее президентских выборов во Франции весной 2017 года.

Также она информировала, что Украина должна провести еще три реформы в 2017 году, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Госзакупки, фитосанитария и ACAA – направления, на которых должна сосредоточиться Украина, подчеркнула Зеркаль.

Европейские политики призвали Трампа не заключать сделку с Путиным

Группа европейских политиков обратились к избранному президенту США Дональду Трампа с призывом не заключать "сделку" с российским президентом Владимиром Путиным.

В письме подчеркивается, что Путин – не союзник США и является ненадежным международным партнером.

Также отмечается, что "сделка" США с Путиным сделает войну более вероятной, а не принесет мир, так как президент России воспримет уступки, как проявление слабости.

В Кабмине заявили, что будут контролировать ситуацию с повышением минималки

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что перевод работников бюджетной сферы на неполные ставки или сокращенный рабочий день из-за повышения минимальной зарплаты недопустим.

"Мы говорим о том, что в бюджетной сфере – медицина, охрана здоровья, социальная сфера, культура – правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", – подчеркнул Розенко.

Он отметил, что этот вопрос полностью контролируется Кабмином и , в частности, была создана специальная комиссия, которая будет еженедельно мониторить ситуацию в областях.

В горсовете Харькова проходили обыски

В горсовете Харькова проводились обыски в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются сотрудник одного из департаментов и заместитель руководителя исполнительной службы.

Чиновников подозревают в системном вымогательстве взяток у предпринимателей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В схеме по незаконной аренде коммунального имущества города также принимал участие директор одной из юрфирм Харькова.

Первоочередные следственные действия продолжаются, решается вопрос о задержании трех подозреваемых.

Савченко опубликовала списки пленных

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook списки украинцев, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса.

Также она заявила про еще один список, который пока не доработала и не опубликовала.

В СБУ назвали некорректными списки пленных Савченко. Глава ведомства Юрий Тандит заявил, что в СБУ провели по этому поводу заседание, где сверили список Савченко с официальными данными.

Тандит утверждает, что опубликованная нардепом информация может угрожать как заложникам, так и их родным.

Порты Украины возглавит менеджер из Латвии

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что исполняющим обязанности председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ) будет назначен гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс.

В сообщении отмечается, что Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг.

Министр инфраструктуры Владмиир Омелян назвал смену руководства в АМПУ первым шагом в масштабной реформе морской отрасли.

Госкино запретило российско-украинский сериал

Государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине телевизионный сериал "Отель Элеон".

Отмечается, что решение было принято на основании положений закона Украины о кинематографии.

Согласно информации на профильных киносайтах, телесериал "Отель Элеон" режиссеров Антона Федотова и Антона Маслова является совместным продуктом Росси и Украины.

Источник: korrespondent.net