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11. 01. 2017

Итоги 10.01: Списки Савченко и безвиз до лета

 
В Сенате США представили закон о новых санкциях
 
В американском Сенате представили законопроект о введении новых "масштабных" санкций против России из-за предполагаемых кибератак, а также ситуации в Украине и Сирии.
 
Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов и запрет на выдачу виз для лиц, "которые связаны с деятельностью, подрывающей кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов".
 
Документ также предусматривает новые санкции за Украину и Сирию, вводит в действие четыре распоряжения администрации Барака Обамы о санкциях за Крым и Донбасс.
 
В МИД Украины заявили, что ожидают безвиз до лета
 
Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступит в силу не ранее президентских выборов во Франции весной 2017 года. 
 
Также она информировала, что Украина должна провести еще три реформы в 2017 году, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.
 
Госзакупки, фитосанитария и ACAA – направления, на которых должна сосредоточиться Украина, подчеркнула Зеркаль.
 
Европейские политики призвали Трампа не заключать сделку с Путиным
 
Группа европейских политиков обратились к избранному президенту США Дональду Трампа с призывом не заключать "сделку" с российским президентом Владимиром Путиным.
 
В письме подчеркивается, что Путин  не союзник США и является ненадежным международным партнером.
 
Также отмечается, что "сделка" США с Путиным сделает войну более вероятной, а не принесет мир, так как президент России воспримет уступки, как проявление слабости.
 
В Кабмине заявили, что будут контролировать ситуацию с повышением минималки
 
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что перевод работников бюджетной сферы на неполные ставки или сокращенный рабочий день из-за повышения минимальной зарплаты недопустим. 
 
"Мы говорим о том, что в бюджетной сфере – медицина, охрана здоровья, социальная сфера, культура – правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", – подчеркнул Розенко.
 
Он отметил, что этот вопрос полностью контролируется Кабмином и , в частности, была создана специальная комиссия, которая будет еженедельно мониторить ситуацию в областях.
 
В горсовете Харькова проходили обыски
 
В горсовете Харькова проводились обыски в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются сотрудник одного из департаментов и заместитель руководителя исполнительной службы.
 
Чиновников подозревают в системном вымогательстве взяток у предпринимателей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
 
В схеме по незаконной аренде коммунального имущества города также принимал участие директор одной из юрфирм Харькова.
 
Первоочередные следственные действия продолжаются, решается вопрос о задержании трех подозреваемых. 
 
Савченко опубликовала списки пленных
 
Народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook списки украинцев, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса. 
 
Также она заявила про еще один список, который пока не доработала и не опубликовала.
 
В СБУ назвали некорректными списки пленных Савченко. Глава ведомства Юрий Тандит заявил, что в СБУ провели по этому поводу заседание, где сверили список Савченко с официальными данными. 
 
Тандит утверждает, что опубликованная нардепом информация может угрожать как заложникам, так и их родным.
 
Порты Украины возглавит менеджер из Латвии
 
Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что исполняющим обязанности председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ) будет назначен гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс. 
 
В сообщении отмечается, что Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. 
 
Министр инфраструктуры Владмиир Омелян назвал смену руководства в АМПУ первым шагом в масштабной реформе морской отрасли.
 
Госкино запретило российско-украинский сериал
 
Государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине телевизионный сериал "Отель Элеон".
 
Отмечается, что решение было принято на основании положений закона Украины о кинематографии.
 
Согласно информации на профильных киносайтах, телесериал "Отель Элеон" режиссеров Антона Федотова и Антона Маслова является совместным продуктом Росси и Украины.

Источник: korrespondent.net

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