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11. 01. 2017

Сутки в АТО: обстрелы на всех направлениях

За минувшие сутки сепаратисты в зоне АТО 49 раз открывали огонь по позициям украинским военным, сообщили в штабе.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях… Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военный погиб", - сказано на странице в Facebook штаба АТО.

Сообщается, что на Мариупольском направлении из минометов сепаратсты вели огонь по Талаковке и Водяному. С гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Со стрелкового оружия - по Павлополю, Широкино и Новотроицкому.

Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино БМП. В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито.

На Луганском направлении - по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям стреляли в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела БМП противника.

Накануне сообщалось, что на Светлодарской дуге ВСУ заняли позиции.

Источник: korrespondent.net

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