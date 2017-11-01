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11. 01. 2017

Обама: "Исламское государство" будет уничтожено

Американский президент Барак Обама заявил, что "Исламское государство" будет уничтожено. Об он сказал во время своего "прощального" выступления в Чикаго.

"Мы ликвидировали десятки тысяч террористов, в том числе Усаму бен Ладена. Международная коалиция против ИГ, которую мы возглавляем, устраняла ее главарей и отбила у нее около половины территории. ИГ будет уничтожена и никто из тех, кто угрожает Америке, не будет в безопасности ", - заверил Обама.

"Благодаря выдающейся храбрости наших мужчин и женщин в погонах и сотрудников разведки, правоохранительных органов и поддерживающих их дипломатов, ни одна террористическая организация в эти последние восемь лет не смогла успешно спланировать и осуществить атаку против нашей родины", - сказал глава американского государства.

На днях Пентагон оценил вклад России в борьбу с ИГ как нулевой.

ЦРУ: Вывод военных США из Ирака способствовал созданию ИГ

Источник: korrespondent.net

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