Обама: "Исламское государство" будет уничтожено

Американский президент Барак Обама заявил, что "Исламское государство" будет уничтожено. Об он сказал во время своего "прощального" выступления в Чикаго.
"Мы ликвидировали десятки тысяч террористов, в том числе Усаму бен Ладена. Международная коалиция против ИГ, которую мы возглавляем, устраняла ее главарей и отбила у нее около половины территории. ИГ будет уничтожена и никто из тех, кто угрожает Америке, не будет в безопасности ", - заверил Обама.
"Благодаря выдающейся храбрости наших мужчин и женщин в погонах и сотрудников разведки, правоохранительных органов и поддерживающих их дипломатов, ни одна террористическая организация в эти последние восемь лет не смогла успешно спланировать и осуществить атаку против нашей родины", - сказал глава американского государства.
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Источник: korrespondent.net
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