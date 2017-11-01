Вероятный госсекретарь США оказался акционером Яндекса

Кандидат на пост американского госсекретаря и экс-глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон владеет небольшим пакетом акций компании Yandex, сообщает NBC News со ссылкой на финансовую отчетность, опубликованную кандидатом в свете выдвижения на должность в правительстве.
Стоимость принадлежащих Тиллерсону акций Яндекса составляет от 1 до 15 тысяч долларов.
Ему также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba, на общую сумму от 109 до 361 тысячи долларов.
Согласно публикации, общая стоимость активов Тиллерсона, составляет почти 500 миллионов долларов, из них почти 200 миллионов связаны с компанией ExxonMobil.
Сегодня сообщалось, что Тиллерсон выступает за диалог с Россией, однако при этом он подчеркнул, что в противоречивых вопросах США должны твердо отстаивать свои интересы.
Ранее Корреспондент.net разбирался, кто такой Рекс Тиллерсон и что значит его вероятное назначение на должность госсекретаря США.
Источник: korrespondent.net
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